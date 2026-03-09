La programación de la séptima fecha del Campeonato Nacional 2026

Chile.- La programación de la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026 - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

Santiago 9 Mar. (ATON) -

Desde este viernes 13 al lunes 16 de marzo continuará la acción por el certamen de Primera División del fútbol chileno.

Si bien todavía no termina la sexta fecha del Campeonato Nacional, ya se conoce la programación de la séptima jornada del certamen de Primera División del fútbol chileno.

Todo arrancará este viernes 13 de marzo cuando Audax Italiano reciba a Deportes Concepción a las 20:00 horas en el estadio Bicentenario de La Florida.

En tanto, el sábado 14 resalta el duelo donde Universidad de Chile visitará al campeón Coquimbo Unido a las 18:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso, mientras que a las 20:30 Universidad Católica se medirá con Everton en el Claro Arena.

Por su lado, el líder Colo Colo será el encargado de cerrar la jornada el lunes cuando reciba a Huachipato a las 20:30 horas en el estadio Monumental.

Esta es la programación completa de la séptima fecha del Campeonato Nacional 2026:

VIERNES 13 DE MARZO

20:00 horas, Audax Italiano vs. Deportes Concepción, estadio Bicentenario de La Florida.

SÁBADO 14 DE MARZO

18:00 horas, Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.20:30 horas, Universidad Católica vs. Everton, Claro Arena.

DOMINGO 15 DE MARZO

12:00 horas, Universidad de Concepción vs. Palestino, estadio Ester Roa Rebolledo.18:00 horas, Cobresal vs. Deportes Limache, estadio El Cobre.20:30 horas, Ñublense vs. Deportes La Serena, estadio Nelson Oyarzún.

LUNES 16 DE MARZO

18:00 horas, Unión La Calera vs. O'Higgins, estadio Nicolás Chahuán.20:30 horas, Colo Colo vs. Huachipato, estadio Monumental.