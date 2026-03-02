La programación de la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026

Futbol, Deportes Limache vs Colo Colo. Fecha 1, campeonato nacional 2026. Detalle de balon de futbol durante el partido de primera division entre Deportes Limache y Colo Colo realizado en el estadio Elias Figueroa de Valparaiso, Chile. 31/01/2026 Raul - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

Santiago 2 Mar. (ATON) -

Entre este viernes 6 y el lunes 9 de marzo se disputará una nueva jornada del certamen de Primera División del fútbol chileno.

El domingo se cerró la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026, pero la acción no detendrá y desde el fin de semana se disputará la sexta jornada del certamen de primera División del fútbol chileno.

Todo arrancará el viernes con el duelo entre Deportes La Serena y Unión La Calera, a las 18:00 horas en el estadio La Portada, y luego se jugará el cotejo entre Deportes Concepción y Ñublense, a las 20:30 en el Ester Roa Rebolledo.

En tanto, el sábado destaca la visita de Colo Colo a Audax Italiano, a las 18:00 en el Bicentenario La Florida, mientras que Universidad Católica hará lo propio con O'Higgins, pero a las 20:30 en El Teniente de Rancagua.

El domingo solamente habrá un partido, el de Palestino ante Cobresal, mientras que la jornada se cerrará el lunes cuando Universidad de Chile reciba a la Universidad de Concepción a las 20:00 en el Estadio Nacional.

Esta es la programación completa de la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026:

VIERNES 6 DE MARZO

18:00 horas, Deportes La Serena vs. Unión La Calera, estadio La Portada.20:30 horas, Deportes Concepción vs. Ñublense, estadio Ester Roa Rebolledo.

SÁBADO 7 DE MARZO

12:00 horas, Huachipato vs. Coquimbo Unido, Estadio Huachipato.12:00 horas, Everton vs. Deportes Limache, estadio Sausalito.18:00 horas, Audax Italiano vs. Colo Colo, estadio Bicentenario La Florida.20:30 horas, O'Higgins vs. Universidad Católica, estadio El Teniente.

DOMINGO 8 DE MARZO

20:30 horas, Palestino vs. Cobresal, estadio Municipal La Cisterna.

LUNES 9 DE MARZO

20:00 horas, Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción, Estadio Nacional.