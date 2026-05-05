La programación de Tabilo para su debut ante ex top 10 en el main draw de Roma

Chile.- Tabilo ya tiene programación para su debut en el Masters 1000 de Madrid - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 5 May. (ATON) -

"Jano" verá acción este miércoles por la primera ronda del cuadro principal del Masters 1000 italiano. En tanto, Cristian Garin, quien viene de superar la qualy, se estrenará el jueves en horario por confirmar.

Alejandro Tabilo (35° del ranking ATP) y Cristian Garin (104°) ya conocieron a los rivales que enfrentarán en sus estrenos en el cuadro principal del Masters 1000 de Roma.

"Jano" tendrá un duro desafío, debido a que se medirá con el experimentado español Pablo Carreño Busta (91°), quien fue 10 del planeta en 2017 y quien le ha ganado los dos enfrentamientos previos al nacional. Primero fue en la fase de grupos de la ATP Cup 2022, mientras que la última vez fue el año pasado en los cuartos de final del Challenger de Olbia.

El cotejo ya tiene programación. Se disputará este miércoles en el segundo turno de la BNP Paribas Arena, tras el encuentro entre el estadounidense Jenson Brooksby y el argentino Sebastián Báez, que arranca a las 5:00 horas chilena. El zurdo nacido en Canadá vería acción a eso de las 7:00 horas.

En caso de vencer por primera vez al gijonés, Tabilo enfrentará el viernes al argentino Francisco Cerúndolo (27°), quien quedó libre en primera fase en su condición de 25° cabeza de serie.

En tanto, tras superar la qualy, Garin fue emparejado en su debut en el main draw ante el trasandino Juan Manueol Cerúndolo (72°), a quien ya derrotó en febrero pasado en primera ronda del ATP 250 de Santiago.

Ese partido se jugará el jueves en horario por confirmar, y en caso de volver a derribar al argentino, en segunda lo esperaría el sábado el español Alejandro Davidovich Fokina (23°).