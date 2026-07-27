La programación de Tabilo para su debut de este lunes en ATP 500 de Washington

Archivo - Chile.- Tabilo ya tiene rival y programación para las semifinales del ATP 250 de Bastad - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 27 Jul. (ATON) -

El tenista chileno dará comienzo a su gira norteamericana sobre superficie dura con miras al US Open, último Grand Slam de la temporada.

Tras el papelón vivido la semana pasada en su debut en Estoril, donde cayó en dos sets ante el 427 del mundo, Alejandro Tabilo (30°) iniciará este lunes en el ATP 500 de Washington su gira norteamericana sobre superficie dura con mira al US Open, último Grand Slam de la temporada.

El tenista chileno se estrenará en esta jornada de manera inédita ante el neerlandés Tallon Griekspoor (66°), partido que ya tiene programación.

El cotejo del nacional y el europeo fue fijado para el primer turno del court John Harris, no antes de las 11:00 horas de nuestro país.

En caso de que "Jano" supere el escollo, avanzará a octavos de final, donde enfrentaría al ganador de la llave entre el local estadounidense Frances Tiafoe (19°), sexto cabeza de serie, y el francés Terence Atmane (56°).

Consignar que Tabilo no defiende puntos durante esta semana, por lo que de tener una buena actuación en el certamen norteamericano, podría trepar posiciones en la clasificación mundial. De hecho, ya está 29 en el ranking en vivo.