La programación de Tabilo para su duelo de cuartos de final en el ATP de Bastad

Archivo - Chile.- Tabilo ya tiene programación para su estreno en el ATP 250 de Bastad - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 17 Jul. (ATON) -

Tras debutar con un luchado triunfo ante el qualy argentino Lautaro Midón, el chileno volverá este viernes a la acción en el certamen sueco ante otro trasandino como es Thiago Agustín Tirante.

Alejandro Tabilo (31° del mundo) regresó al circuito con un triunfal debut en el ATP 250 de Bastad, en Suecia. El tenista chileno, quien quedó libre en primera ronda por su condición de tercer cabeza de serie, derrotó el jueves al qualy argentino Lautaro Midón (213°) por 6-4, 6-7 (5) y 6-4 para avanzar a cuartos de final.

Y "Jano" volverá rápidamente este viernes a la cancha, pues enfrentará en ronda de ocho mejores del certamen al trasandino Thiago Agustín Tirante (61°), partido que ya tiene programación.

El cotejo fue programado para el cuarto y último turno del court central. Considerando que la acción arrancó a las 5:00 horas chilena, el duelo comenzaría a eso de as 10:30 u 11:00 horas.

El nacional ya se enfrentó dos veces este año, ambas a nivel ATP y sobre arcilla, al argentino. Fueron sendas victorias para "Ale" en Río de Janeiro y en Santiago,

Consignar que con el triunfo ante Midón, Tabilo puso fin a una negativa racha de cuatro derrotas consecutivas en el tour, pues no festejaba desde la tercera ronda de Roland Garros ante el joven francés Moise Kouamé.