La programación de la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026

Santiago 10 Feb. (ATON) -

Desde este viernes 13 al domingo 15 de febrero se disputará una nueva jornada del certamen de Primera División del fútbol chileno.

El lunes terminó la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026 y la acción continuará este fin de semana con el desarrollo de la tercera jornada.

Todo arrancará este viernes 13 de febrero, cuando Everton reciba a Huachipato a las 18:00 horas en un estadio por confirmar, mientras que ese mismo día, pero a las 20:30, Palestino enfrentará a Universidad de Chile en el estadio Municipal de La Cisterna.

En tanto, el sábado el vigente campeón, Coquimbo Unido afrontará el clásico ante Deportes La Serena, a las 12:00 en el estadio La Portada, mientras que Universidad Católica visitará a Cobresal en El Salvador a las 20:30.

El domingo destaca el cotejo donde Colo Colo se medirá con Unión La Calera, uno de los líderes del certamen, a las 20:30 en el Monumental.

Esta es la programación completa de la segunda fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 13 DE FEBRERO

18:00 horas, Everton vs. Huachipato, estadio por confirmar.20:30 horas, Palestino vs. Universidad de Chile, estadio Municipal de La Cisterna.

SÁBADO 14 DE FEBRERO

12:00 horas, Deportes La Serena vs. Coquimbo Unido, estadio La Portada.18:00 horas, Deportes Limache vs. O'Higgins, estadio Lucio Fariña.20:30 horas, Cobresal vs. Universidad Católica, estadio El Cobre.

DOMINGO 15 DE FEBRERO

12:00 horas, Universidad de Concepción vs. Deportes Concepción, estadio Ester Roa.18:00 horas, Ñublense vs. Audax Italiano, estadio Nelsón Oyarzún.20:30 horas, Colo Colo vs. Unión La Calera, estadio Monumental.