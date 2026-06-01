La programación de la última fecha de la fase grupal de la Copa de la Liga

Archivo - Chile.- La programación de la tercera fecha de la Copa de la Liga 2026 - DIEGO MARTIN/ATON CHILE - Archivo

Santiago 1 Jun. (ATON) -

Entre este viernes 5 y el domingo 7 de junio se disputará la sexta jornada, donde se definirán a todos los semifinalistas de la competencia.

El Campeonato Nacional 2026 vivirá un nuevo receso debido a que se volverá a la acción por la Copa de la Liga, certamen que llega a su recta final.

Este fin de semana se disputará la sexta y última fecha de la fase de grupos, por lo que se definirá a todos los semifinalistas de la competencia.

Consignar que O'Higgins de Rancagua es el único cuadro que ya tiene asegurado su cupo a ronda de cuatro mejores tras quedarse con el primer lugar del Grupo C, por lo que resta por saber los tres últimos elencos que avanzarán a la siguiente etapa.

Esta es la programación completa de la sexta y última fecha de la fase grupal de la Copa de la Liga:

VIERNES 5 DE JUNIO

20:00 horas, Deportes Concepción vs. Coquimbo Unido, estadio Ester Roa Rebolledo.

SÁBADO 6 DE JUNIO

18:00 horas, Ñublense vs. Universidad de Concepción, estadio Nelson Oyarzún.18:00 horas, Universidad Católica vs. Cobresal, Claro Arena.

DOMINGO 7 DE JUNIO

12:30 horas, Deportes La Serena vs. Unión La Calera, estadio La Portada.12:30 horas, Universidad de Chile vs. Audax Italiano, Estadio Nacional.15:00 horas, Huachipato vs. Colo Colo, estadio Huachipato.18:00 horas, O'Higgins vs. Palestino, estadio El Teniente.18:00 horas, Deportes Limache vs. Everton, estadio Lucio Fariña.