"Por público, Wanderers y Cobreloa deberían estar en Primera División"

Futbol, Santiago Wanderers vs Cobreloa. Liguilla de asceso 2025. El jugador de Santiago Wanderers Camilo Astroza es fotografiado durante un partido de la liguilla de ascenso a la primera division contra Cobreloa disputado en el estadio Elias Figueroa de - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 21 Nov. (ATON) -

Reinaldo Sánchez, propietario del cuadro caturro, aseguró que tanto el Decano como el conjunto loíno merecen estar en la máxima categoría del fútbol chileno. Además, se refirió a la búsqueda de nuevo entrenador para la Roja.

Santiago Wanderers y Cobreloa sellaron un empate a 2 en un partidazo en Valparaíso, por lo que resolverán este domingo, en el estadio Zorros del Desierto de Calama, la llave de cuartos de final de la liguilla de ascenso de la Primera B.

En el cotejo no estuvo presente Reinaldo Sánchez, propietario del cuadro caturro. El ex presidente de la ANFP explicó los motivos de su ausencia en el estadio Elías Figueroa.

"El partido lo vi por la tele, yo ya no voy al estadio. El juego está diferente, hay tipos que fabrican penales, esto ha cambiado mucho , sostuvo el timonel a Bolavip.

Además, el empresario microbusero aseguró que tanto el elenco porteño como el conjunto loíno deberían estar en la máxima categoría del fútbol chileno: "Por el público, porque llevan más gente que muchos clubes de Primera, que no llevan a nadie".

Por último, Sánchez se refirió a la búsqueda de un nuevo técnico para la Selección chilena: "Hay técnicos chilenos que tienen buena calidad. Además, todos los años salen una cantidad de técnicos nuevos. Yo nunca he visto que Argentina tenga un técnico extranjero, y creo que (Carlo) Ancelotti es el primer extranjero en Brasil. Aquí se acostumbra a traer gente de afuera, y el periodismo ha influido mucho en eso, yo he visto periodistas que opinan y no han jugado nunca a la pelota".