Chile.- Puerto Montt cortó su mala racha en el Ascenso con triunfo sobre Antofagasta

Futbol, Huachipato vs Deportes Puerto Montt Semifinal, Copa Chile 2024. El equipo de Deportes Puerto Montt celebra su triunfo contra Huachipato durante el partido de semifinal de Copa Chile disputado en el estadio CAP de Talcahuano, - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 26 Jul. (ATON) -

El elenco sureño aprovechó la expulsión que sufrieron los pumas en los últimos pasajes del primer tiempo y volvió a ganar en el torneo después de cuatro fechas.

Después de una seguidilla de cuatro partidos sin ganar, Deportes Puerto Montt se reencontró con los abrazos en la Liga de Ascenso tras derrotar por un ajustado 3-2 a Deportes Antofagasta en el estadio Bicentenario d Chinquihue.

Los nortinos abrieron la cuenta con un penal convertido por Josepablo Monreal (23'), mientras que el dueño de casa respondió con una pena máxima de Richard Paredes (37') y un par de minutos después, los pumas quedaron con un hombre menos por la expulsión de Vicente Aros.

Esto facilitó el trámite para el conjunto salmonero, que estructuró su victoria con un nuevo gol de Paredes (56') y otro de Salvador Negrete (85'). En los descuentos, los antofagastinos estrecharon las diferencias gracias a José Bandez (90+2').

De esta manera, los Hijos del Temporal enmendaron el rumbo en el torneo y se instalaron en el cuarto lugar con 26 puntos, seis menos que el líder Cobreloa. La escuadra albiazul, en cambio, se estancó en la séptima posición con 23 unidades.

Deportes Antofagasta buscará dar vuelta la página el próximo sábado cuando reciba a Unión San Felipe a partir de las 15:00. Exactamente un día después, Deportes Puerto Montt visitará a Deportes Recoleta.