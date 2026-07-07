Pulgar ya habría definido su futuro tras ser pretendido por varios mercados

Futbol, Palmeiras vs Flamengo. Final de Copa Libertadores 2025. El jugador chileno de Flamengo Erick Pulgar celebra con el trofeo de la Copa Libertadores tras el partido contra Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima, Peru. 29/11/2025 Pool Pelaez - DiaEsportivo/Photosport

Santiago 7 Jul. (ATON) -

El chileno perteneciente al Flamengo de Brasil tendría decidido su futuro después de ser vinculado a un puñado de elencos.

En el transcurso de las últimas semanas, el nombre del mediocampista nacional Erick Pulgar ha sido tema de conversación desde que en la prensa se empezó a especular con su salida del Flamengo.

A partir de ese momento, el chileno apareció en la órbita del NEOM SC de Arabia Saudita, Panathinaikos de Grecia e incluso Colo Colo, equipo que el mismo volante ha deslizado que le gustaría jugar.

Sin embargo, el portal Bolavip Brasil aseguró que el criollo rechazó dos ofertas, una de ellas recientes, y que su objetivo sería recuperarse de su lesión para volver a la titularidad en el conjunto carioca.

"Si algún club está interesado en fichar a Pulgar, solo tendrá que pagar alrededor de 20 millones de reales (cerca de cuatro millones de dólares) a partir de mediados de año . Lógicamente, el interesado deberá convencer al jugador para concretar el fichaje", precisaron.