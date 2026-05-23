La U está a punto de renovar a una de sus figuras

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes La Serena Fecha 8, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Maximiliano Guerrero, celebra tras marcar un gol contra Deportes La Serena durante un partido de la Liga de primera realizado en el - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 23 May. (ATON) -

Maximiliano Guerrero se quedaría en el club azul hasta fines de 2028.

Maximiliano Guerrero ha sido una de las figuras en la irregular campaña que ha cumplido este año Universidad de Chile.

El atacante azul volvió a exhibir un buen nivel consolidándose en la delantera y a ellos ha agregado una interesante cuota goleadora: ha marcado siete tantos contando la Copa de la Liga y la Liga de Primera.

Guerrero finaliza su contrato con la U a fines de este año y por ello ha acelerado su proceso de renovación. Y ésta estaría a punto de concretarse.El jugador de 26 años firmaría en los próximos días la prolongación de su contrato hasta diciembre de 2028.

El acuerdo no se había concretado antes porque no se llegaba a acuerdo en torneo al monto de la cláusula de salida del atacante, tema que finalmente habría quedado resuelto conforme a los intereses de ambas partes.