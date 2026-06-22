"Queremos dedicarle este triunfo a Fernando Gago, que lo vio en la clínica"

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Concepcion, campeonato 2026 Fecha 14, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Marcelo Morales, es fotografiado durante un partido de primera disputado en el estadio Nacional en Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 22 Jun. (ATON) -

Marcelo Morales, lateral y figura de Universidad de Chile en la goleada ante Santiago Wanderers por Copa Chile, dedicó la contundente victoria al técnico, ausente por el infarto sufrido el viernes.

Universidad de Chile arrancó su participación en la Copa Chile 2026 con una goleada por 4-1 sobre Santiago Wanderers en el Estadio Nacional.

Uno de los destacados jugadores que tuvo el cuadro azul fue Marcelo Morales, quien fue elegido como la figura del partido por la transmisión de TNT Sports.

Tras la contundente victoria, el lateral del conjunto estudiantil le dedicó el triunfo al técnico Fernando Gago, ausente por el infarto que sufrió el viernes.

"Fue una sorpresa, una lástima lo que pasó con el profe. Se nota que en la conferencia ya tenía dolor y quiso igual estar en el partido. Lamentamos que no haya podido estar hoy (domingo)", comenzó diciendo el carrilero.

"Queremos dedicarle este triunfo a él, que sabemos que lo está viendo en la clínica", añadió Morales sobre el adiestrador de los laicos.