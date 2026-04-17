"Quizá sea mi momento más bajo de popularidad desde que estoy en el Betis"

Archivo - Chile.- DT del Sevilla: "Tienen que sacar a otro Manuel Pellegrini por el bien de Chile" - JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 17 Abr. (ATON) -

Manuel Pellegrini manifestó toda su desazón por la dura eliminación del cuadro verdiblanco ante el Sporting Braga en los cuartos de final de la Europa League.

Durísimo el momento que vive Manuel Pellegrini con el Betis. El técnico chileno y su escuadra sufrieron el jueves una dolorosa eliminación en los cuartos de final de la Europa League, tras caer por 4-2 ante el Sporting Braga en España después de tener una ventaja de dos goles. e

Tras la derrota, el estratego nacional no escondió su desazón por el tropiezo en el estadio La Cortuja ante el elenco portugués.

"Es una eliminación durísima. Cuesta encontrar explicaciones. Habíamos hecho un primer tiempo espectacular. Fueron 35 minutos en los que no nos llegaron al arco. Después, se hizo cuesta arriba. Sentimos muchísimo los errores que cometimos. Hacemos un penal innecesario. Nos cabecean el balón en el área. Son errores puntuales que en cuatro minutos nos hizo a nosotros ponernos nerviosos", expresó el "Ingeniero" en conferencia de prensa.

"Sin lugar a dudas, es una noche muy dura. He tenido otras. Era la posibilidad de estar en una semifinal de Europa. El equipo dio la cara hasta el 2-1, que es increíble el gol que nos hacen. En el segundo tiempo no fuimos capaces ni tuvimos la madurez que se necesita en estos partidos", añadió.

Sobre la molestia de los hinchas del cuadro verdiblanco, quienes se descargaron en contra suya tras la eliminación, sostuvo: "Cómo no voy a entender el enfado del público. Era una noche de fiesta. Es imposible no fastidiarse".

Por último, Pellegrini sostuvo: "Queda La Liga, que por supuesto quedan siete partidos y que vamos a intentar pelearlo hasta el final. Hay que buscar el clasificar para Europa la próxima temporada. La Champions, desgraciadamente, también se nos complica. Es probablemente mi momento más bajo de popularidad desde que estoy en el Betis. Hay que saber llevarlo y saber levantarlo. Podemos levantarlo con una campaña más que aceptable".