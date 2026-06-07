Rafael Leao explicó su agresión a Iván Román y fue respaldado por DT de Portugal

Futbol, Portugal vs Chile Partido amistoso en Portugal 2026 Ivan Roman de Chile y Rafael Leao de Portugal, son expulsados, durante el partido amistoso FIFA 2026, contra Portugal, disputado en el Estadio Nacional do Jamor en Oeiras, Lisboa, - Zed Jameson /Photosport

Santiago 7 Jun. (ATON) -

El atacante luso entregó su versión del enfrentamiento que tuvo con el defensa chileno y que le costó la expulsión a ambos. El entrenador Roberto Martínez, en tanto, defendió a su pupilo.

El delantero portugués Rafael Leão sacó la voz después de la pelea que tuvo con el defensa nacional Iván Román en la victoria de su equipo sobre la Roja, entrevero que le costó la tarjeta roja a ambos protagonistas.

Por medio de sus redes sociales, el futbolista del AC Milan explicó sobre su expulsión que "simplemente quería proteger a mi colega", en referencia al cruce inicial entre el chileno Felipe Faúndez y el luso Joao Cancelo.

Asimismo y para dar por cerrada la polémica con Román, el atacante de 26 años que no buscaba dañar al zaguero del Atlético Mineiro. "Nunca con la intención de herir al oponente", puntualizó.

Al margen de las excusas que presentó el veloz extremo, su entrenador, Roberto Martínez, se refirió al incidente en conferencia de prensa y no dudó en defender a su pupilo.

"La reacción de Rafael Leão es normal. Protegió a su compañero y demostró espíritu de equipo. Tuvo una reacción positiva para ayudarlo. Por supuesto, no podemos provocar, pero es un momento muy bueno el que se dio ahora, porque un equipo sudamericano tiene muchos momentos como este", afirmó el estratego.