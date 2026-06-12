Rangers descartó la salida de futbolista que encaró a sus hinchas

Futbol, Cobreloa vs Rangers, liga de ascenso 2026. Los jugadores de Rangers posan para los fotografos antes del partido ante Cobreloa Liga de Ascenso Caixun realizado en el estadio Zorro del Desierto Calama, Chile. 31/05/2026 Pedro - PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

Santiago 13 Jun. (ATON) -

Fabián Marzuca, gerente deportivo del elenco piducano, afirmó que José Navarrete está dispuesto a pedir disculpas después del tenso cruce que tuvo con un grupo de fanáticos durante la derrota ante Deportes Santa Cruz.

Además del pésimo presente futbolístico que tiene al equipo en la última ubicación de la Liga de Ascenso después de terminar la primera rueda sin triunfo y solo tres puntos, Rangers sumó durante los últimos días un nuevo problema.

Es que durante la derrota del finde semana pasado ante Deportes Santa Cruz, el defensa rojinegro José Navarrete encaró a unos sujetos que le estaban gritando en la tribuna. Incluso, le habría ofrecido golpes a los sujetos,

Pese a la polémica que se generó, el gerente deportivo del conjunto piducano, Fabián Marzuca afirmó en conversación con Gigante Deportivo que el futbolista "va a seguir siendo jugador de nuestro plantel, no va a ser desvinculado por la situación que ocurrió el fin de semana".

Eso sí, el dirigente reveló que al zaguero "se le dejó súper claro que los actos reactivos que tuvo él, fuera del porqué y los motivos de por qué fueron, pero que sus actos reactivos no son lo que nosotros queremos alineados al club".

"Él también está súper arrepentido de la situación, quería pedir disculpas, está dispuesto a pedir disculpas, se sentía muy avergonzado por lo que acaba de realizar ( ) nosotros queremos empezar a mirar con la esperanza de revertir esta situación porque Rangers es un club muy grande y tenemos que tener todas las fuerzas unidas para sacar esta situación adelante", cerró.