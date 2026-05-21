RD Congo ratificó amistoso con Chile a pesar del brote de ébola

Archivo - Chile.- La Roja subió en el Ranking FIFA tras su paso por Nueva Zelanda - Joshua Devenie / www.photosport.cl - Archivo

Santiago 21 May. (ATON) -

Un portavoz del país africano informó que más allá de trasladar los entrenamientos fuera de la capital Kinshasa, el resto de la planificación de cara a ka Copa del Mundo no sufrirá modificaciones.

El brote de ébola que azota a República Democrática del Congo ha obligado al elenco africano, rival de Chile en junio próximo, a modificar su preparación de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica.

Según información del portal Infobae, Jerry Kalemo, portavoz de los Leopardos, declaró a la televisión local que decidieron cancelar los entrenamientos en la capital Kinshasa debido al temor de contagios. Sin embargo, el choque con la Roja se mantendría en pie.

"Había tres fases de preparación: en Kinshasa para despedirnos del público, en Bélgica y España con dos partidos amistosos contra Dinamarca en Lieja y contra Chile en España, y la tercera fase a partir del 11 de junio en Houston, Estados Unidos. Solo se ha cancelado una fase: la de Kinshasa", explicó.

Por su parte, el asesor especial del ministro de Deportes congoleño, Alain Makengo, declaró a Agencia EFE que han realizado gestiones diplomáticas para que estos enfrentamientos se lleven a cabo sin problemas.

Cabe recordar que el encuentro entre el combinado criollo y República Democrática del Congo se realizará en el Estadio Municipal de La Línea de la Concepción, provincia de Cádiz, el próximo nueve de junio.