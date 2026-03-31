La reacción en Argentina y el enojo de Boca por ausencia de hinchas ante la UC

Archivo - Chile.- El Claro Arena se quedó con premio internacional al Edificio del Año 2026 - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 31 Mar. (ATON) -

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana determinó que el partido entre los cruzados y el cuadro xeneize, del próximo 7 de abril por el debut en la Copa Libertadores, se dispute sin fanáticos visitantes en el Claro Arena.

Universidad Católica debutará en la Copa Libertadores el próximo martes 7 de abril cuando reciba a Boca Juniors en el Claro Arena, en un partido que finalmente se disputará sin hinchas visitantes por disposición de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

El propio cuadro cruzado dio conocer la noticia durante la tarde del lunes a través de sus redes sociales, donde explicó que la autoridad tomó la decisión "con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes al evento y de los entornos del recinto", pese a que se "intentó un acuerdo con el equipo rival destinado a asegurar la presencia de hinchas visitantes en el estadio de Universidad Católica, en números adecuados para garantizar una experiencia segura tanto de los asistentes locales como de los foráneos".

La prensa argentina no tardó en reaccionar. Por ejemplo, TyC Sports publicó: "La dirigencia xeneize puso el grito en el cielo y exigió a Conmebol que se le den 2000 entradas a su parcialidad, como marca el reglamento, y no 450 como le habían ofrecido en primera instancia".

El citado medio trasandino añadió que el comunicado de la UC "no tuvo aprobación alguna del ente regulador del fútbol sudamericano" y que Conmebol "aún no comunicó nada al cuadro presidido por Juan Román Riquelme".

Además, agregó que "hay malestar ya que hay muchos hinchas que ya habían sacado pasajes para el encuentro" y contó que habrá "reciprocidad".

En tanto, el periodista Ezequiel Sosa del mismo medio reveló que en el club xeneize "exigieron a la Conmebol que se pueda jugar en otro estadio o que le garanticen que en La Bombonera no pedirá entradas para visitantes".

Desde el interior de Boca le dijeron a Olé: "Ese comunicado no está bien. Nosotros pedimos lo lógico, que es lo que marca Conmebol".

"En rigor de verdad, esa es una de las cuestiones que estuvo en el centro de la escena desde que el tema entró en discusión, ya que la reglamentación marca esa cantidad como mínimo (2.000) y en Boca no estaban dispuestos a aceptar menos. ¿Por qué? Simple, porque saben que la demanda será mayor y no tienen intenciones de involucrarse en un conflicto con sus socios por una limitación ajena", complementó el popular diario.