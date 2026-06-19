La reacción en Argentina por urgencia cardiovascular de Fernando Gago

Chile.- Fernando Gago: "En el segundo tiempo no nos salió nada" - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 19 Jun. (ATON) -

Los medios trasandinos no quedaron indiferentes ante la situación médica sufrida por el técnico de Universidad de Chile.

Gran susto fue el que vivieron Fernando Gago y Universidad de Chile. Este viernes el técnico argentino del cuadro azul fue internado en una clínica de Santiago por problemas cardiovasculares.

La prensa trasandina no quedó indiferente a la situación médica sufrida por el estratego del conjunto estudiantil y reaccionó ráídamente.

Por ejemplo, el diario Clarín publicó: "Fernando Gago dio un susto en Chile: fue operado de urgencia tras sufrir un dolor en el pecho y ya está bien".

Además, el citado medio añadió que "Fernando Gago debió ser sometido a una intervención de urgencia, este viernes en Santiago de Chile, luego de presentar complicaciones cardiovasculares. Igualmente, Universidad de Chile, club del cual actualmente es técnico, envió tranquilidad al confirmar que que se encuentra en buen estado y bajo seguimiento médico. Tras el encuentro, Pintita debió ser trasladado a un centro médico para realizarse estudios y terminó siendo operado".

En tanto, Infobae sostuvo que "operaron de urgencia a Fernando Gago en Chile por un problema cardiovascular". Luego, agregó que "el técnico fue sometido a una intervención quirúrgica tras su llegada al centro médico. El propio club tranquilizó a los seguidores al detallar que se encuentra en buenas condiciones".

Por último, Olé sostuvo que "el entrenador argentino debió ser operado de urgencia por un problema cardiovascular. Se encuentra en buenas condiciones, informó el club trasandino".

"El hecho ocurrió un día después del triunfo 2-0 de la U frente a O Higgins, en el cierre de la primera rueda del campeonato chileno, que no se detuvo en pleno Mundial. Luego del encuentro, Gago fue trasladado a un centro de salud y fue intervenido quirúrgicamente", concluyó.