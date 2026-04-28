La reacción de Edmundo Valladares a posible salida de oposición a Mosa en ByN

Archivo - Chile.- La respuesta de Valladares sobre si piensa en volver a la presidencia de ByN - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 28 Abr. (ATON) -

El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo se refirió a la eventual partida de Alfredo Stöhwing y Ángel Maulén previo a la Junta Ordinaria de Accionistas del miércoles.

El miércoles se vivirá una jornada clave en Colo Colo. Ese día se realizará la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, donde se conformará la mesa directiva y definirá si Aníbal Mosa continuará como presidente de la concesionaria que administra al Cacique.

Previo a la cita, se dio a conocer que dos históricos directores como Alfredo Stöhwing y Ángel Maulén, integrantes del bloque Vial-Ruiz Tagle y opositores a Mosa, dejarían sus cargos tras la OPA del empresario puertomontino para intentar tener el control total de la sociedad anónima.

Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, se refirió a estas posibles salidas y reiteró su postura contraria a la oferta del timonel.

"Informamos nuestra postura contraria a la OPA. Más allá de que sea impulsada por Mosa, es contraria a lo que sentimos que debe ser Colo Colo. Hay que avanzar en una línea opuesta a la concentración del poder accionario", sostuvo el ex presidente de ByN.

"Vamos a tener que conversar después de la junta ordinaria de accionistas del miércoles, sin duda. Para nosotros es de suma importancia que no se detenga el avance del proyecto estadio, más allá de quién esté al frente", añadió.

Por último, sobre la eventual salida de Stöhwing y Maulen del directorio, Valladares comentó: "Lo desconozco, no he conversado con ellos, pero me imagino que es un escenario muy probable dado lo que ha ocurrido. Además, Stöhwing y Maulén no tienen un alto porcentaje accionario; la mayor participación corresponde a Leonidas Vial y Gabriel Ruiz-Tagle. Me parece lógico que quieran dar un paso al costado".