La reacción de 2 ex compañeros de Pinilla en Italia tras revelar cáncer de piel

Futbol, conferencia de prensa de la seleccion chilena El jugador de la seleccion chilena Mauricio Pinilla habla con los medios de comunicacion durante la conferencia de prensa realizada en el complejo deportivo Fernando Riera de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 12 Feb. (ATON) -

El ex futbolista chileno dio a conocer el miércoles que se encuentra en tratamiento para enfrentar la enfermedad.

Mauricio Pinilla sorprendió a todos. El ex delantero chileno reveló el miércoles que padece de cáncer a la piel y que está en tratamiento para enfrentar la enfermedad.

La noticia no solamente generó impacto en nuestro país, sino que traspasó fronteras y dos ex compañeros que tuvo el otrora seleccionado nacional en Italia reaccionaron en redes sociales.

En una publicación realizada por AS Chile, Radja Nainggolan, ex seleccionado de Bélgica y que coincidió con el criollo en el Cagliari, escribió: "Forza fratello (Fuerza hermano)".

En tanto, en el mismo posteo, Giovanni Simeone, quien coincidió con "Pinigol" en el Genoa, sostuvo: "Mucha fuerza!!".