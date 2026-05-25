La reacción de prensa argentina por derrota de la UC antes de "final" con Boca

Futbol, Universidad Catolica vs Colo Colo. Fecha 13, Liga de Primera 2026. Los jugadores de Universidad Catolica lamentan la derrota contra Colo Colo tras el partido de la Liga de Primera disputado en el Claro Arena de Santiago, Chile. 24/05/2026 Andres - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 25 May. (ATON) -

Los medios trasandinos siguieron atentos la caída del cuadro cruzado en el clásico ante Colo Colo, debido a que el jueves los de la franja chocarán con los xeneizes en busca de la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores.

Colo Colo le dio un duro golpe a Universidad Católica al remontar para imponerse por 2-1 en el clásico disputado el domingo en el Claro Arena, por la 13° fecha del Campeonato Nacional 2026.

Con esta derrota, el cuadro cruzado llegará con dudas al crucial duelo del jueves ante Boca Juniors en Argentina, donde ambas escuadras disputarán una verdadera "final" en busca de la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores.

Por eso, la prensa trasandina siguió atenta el duelo de la UC ante el Cacique. En ese sentido, el sitio Planeta Boca Juniors tituló. "U. Católica perdió el clásico en Chile y llega golpeado al partido contra Boca". Además, el citado medio añadió: "Los cruzados llegan con desgaste por jugar en la liga local y un duro golpe".

En tanto, el diario Olé sostuvo que "Boca toma nota: U. Católica perdió el clásico en la previa del duelo clave por la Libertadores".

"Dani Garnero puso a casi todos los titulares, pero no le alcanzó: los Cruzados cayeron por 2-1 ante Colo-Colo, a tan solo días de visitar La Bombonera", agregó.

Por último, sentenció: "Mientras los de Ubeda llegan descansados tras un finde sin fútbol, el elenco chileno acumula el desgaste de la jornada 13 de su campeonato local, donde sufrieron una derrota importante".