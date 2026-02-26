La reacción de la prensa brasileña tras batacazo de O'Higgins ante Bahía

Futbol, O’Higgins vs Esporte Clube Bahia, Segunda Fase, Conmebol Libertadores 2026 Los jugadores de O’Higgins celebran el triunfo contra Esporte Clube Bahia durante el partido Conmebol Libertadores disputado en el Estadio Codelco El Teniente de - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 26 Feb. (ATON) -

El cuadro celeste eliminó al Tricolor de Acero mediante lanzamientos penales en el estadio Fonte Nova para avanzar a la tercera y última fase previa de la Copa Libertadores 2026.

O'Higgins dio un batacazo en Brasil. Pese a perder por 2-1 en el tiempo reglamentario, el cuadro celeste eliminó a Bahía mediante lanzamientos penales y avanzó a la tercera y última fase previa de la Copa Libertadores 2026.

La prensa brasileña reaccionó a la eliminación del Tricolor de Acero. Por ejemplo, el diario Correo publicó: "Se vino la noche para Bahía en 2026. La afición respondió al mensaje y acudió al Arena Fonte Nova para apoyar al equipo la noche del miércoles (25) contra O'Higgins. Al principio, sonrieron con los dos goles de Willian José, pero Castillo puso el 2-1 en el tiempo reglamentario y el Tricolor cayó derrotado en los penales ante el club chileno".

En tanto, Globo Esporte escribió: "El equipo ya no tendrá partidos internacionales programados para 2026, ya que su eliminación en la segunda ronda clasificatoria de la Copa Libertadores ni siquiera lo clasifica para la Copa Sudamericana".

"Everton Ribeiro arruinó la noche con un penal fallado ante O'Higgins (...) El mediocampista arruinó una gran actuación al fallar el penal que selló la eliminación del equipo (...) su disparo fue muy malo y fue fácilmente atajado por el portero chileno. Ese fue el fin del sueño de Bahia de ganar la Copa Libertadores", añadió.

Por su lado, Estadaoe sostuvo: "Bahía pierde en penales y vive decepción en la eliminatoria de la Copa Libertadores".