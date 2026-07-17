La reacción de prensa internacional a oferta de Colo Colo por Vozinha

Archivo - Chile.- Colo Colo buscaría el fichaje de Vozinha, arquero revelación del Mundial - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 17 Jul. (ATON) -

El Cacique podría dar todo un golpe en este mercado de fichajes con el arribo del portero sensación con Cabo Verde en el Mundial 2026.

Colo Colo podría remecer el mercado invernal del fútbol chileno con el fichaje de Vozinha, portero que destacó con Cabo Verde y que se hizo viral en el Mundial 2026, luego de que en las últimas horas se diera a conocer que el Cacique ya realizó una oferta formal por el golero.

Y la noticia rápidamente traspasó fronteras y generó la reacción de la prensa internacional. que no quedó indiferente ante la chance de que el meta mundialista arribe al cuadro albo.

Por ejemplo, en Argentina, TyC Sports publicó declaraciones del cancerbero para revelar el equipo que ahora está tras sus pasos. "'Que me quiera como futbolista, no por marketing': el pedido de Vozinha y la oferta de un grande de Sudamérica", tituló el medio trasandino.

En tanto, Río Negro, también de Argentina, sostuvo: "Vozinha, arquero de Cabo Verde en el Mundial 2026, es pretendido por un gigante de Sudamérica".

Luego, profundizó: "Colo Colo ya realizó un ofrecimiento formal para quedarse con el experimentado guardameta. El conjunto chileno busca incorporar un arquero con recorrido para reforzar un puesto en el que actualmente apuesta por Gabriel Maureira, de apenas 19 años".

Por su lado, Récord de México tituló: "Vozinha recibe oferta para jugar con el Colo-Colo de Chile".

Por último, el sitio Sapo de Portugal comentó: "Colo-Colo presenta una oferta por Vozinha, la sensación del Mundial de 2026".