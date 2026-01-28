La reacción de prensa peruana a posible fichaje de Esteban Pavez en Alianza Lima

Futbol, Colo Colo vs Universidad Catolica. Fecha 20, Liga de primera 2025. El jugador de Colo Colo Esteban Pavez es fotografiado durante un partido de la liga de primera contra Universidad Catolica disputado en el estadio Monumental de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 28 Ene. (ATON) -

Los medios de ese país no quedaron indiferentes frente a la noticia de que el volante partiría de Colo Colo para arribar al cuadro "íntimo".

Hace días se concretó la partida de Lucas Cepeda de Colo Colo al Elche de España y ahora el Cacique podría sufrir una nueva salida. Es que en las últimas horas se dio a conocer que el volante Esteban Pavez está muy cerca de emigrar a Alianza Lima de Perú, lo cual se podría sentenciar tras la reunión de directorio de este miércoles de Blanco y Negro.

La prensa incaica no quedó indiferente a esta situación y reaccionó rápidamente. Por ejemplo, el medio El Líbero publicó: "Alianza Lima remece el mercado y está a un paso de firmar a ex Athletico Paranaense".

"Dado los acontecimientos extrafutbolísticos, la dirección deportiva no tuvo otra opción y decidió seguir evaluando el mercado para incorporar a su séptimo extranjero, el cual llegaría esta misma semana a Perú", añadió.

Además, agregó: "El jugador ha tenido pasado en el Brasileirao con Paranaense, por lo que tiene mucha experiencia para aportar al plantel. De hecho, es el capitán de Colo Colo, por lo que Alianza Lima concretaría una pieza fundamental para que el elenco victoriano se potencie".

En tanto, La República sostuvo que "Alianza Lima definió su último fichaje: le arrebataría su capitán a Colo Colo, Esteban Pavez, reconocido volante chileno".

"El chileno es muy querido dentro de Colo Colo, pues se formó como futbolista en dicha institución, haciendo la mayor parte de su carrera en Chile", complementó.