Real Betis se sigue afinando de cara a su desafiante temporada

Futbol, Colo Colo vs Real Betis. Partido Amistoso 2022. El entrenador de Real Betis, Manuel Pellegrini, es fotografiado durante el partido amistoso contra Colo Colo realizado en el estadio Sausalito de Vina del Mar, Chile. 19/11/2022 Raul - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

Santiago 2 Ago. (ATON) -

El equipo de Manuel Pellegrini sumó otra victoria en su pretemporada.

Real Betis tiene desafíos importantes en la temporada 2026-2027: la liga española, la Copa del Rey y, esencialmente, la UEFA Champions League, a la cual clasificó brillantemente la temporada anterior.

Por eso es que el DT Manuel Pellegrini está trabajando para estructurar y afinar su equipo y durante la pretemporada ha realizado ya varios encuentros amistosos.

El último fue este sábado ante Almería, encuentro en el que Real Betis se impuso 1-0 con anotación de Iván Corralejo.

En este partido, el cuadro de Pellegrini pudo contar con su gran figura: Isco Alarcón. El ex seleccionado español se recuperó de algunas molestias y debutó en esta serie de encuentros de pretemporada.

El próximo partido amistoso del equipo sevillano será todo un desafío: jugará el miércoles ante el Arsenal inglés, flamante campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions League, en Dublín, Irlanda.