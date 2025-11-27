El recado de DT de Colo Colo femenino a ANFP por reprogramación de final

Futbol, Colo Colo vs Santiago Morning. Final, Campeonato Femenino 2023. La entrenadora de Colo Colo, Tatiele Silveira, durante el partido por la final del campeonato femenino realizado en el Estadio Sausalito de Vina Del Mar, Chile. 25/11/2023 Raul - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

Santiago 27 Nov. (ATON) -

Tatiele Silveira reaccionó a la reprogramación de la definición ante Universidad de Chile. Además, valoró las gestiones de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro y quien conversó con la dirección del organismo de Quilín sobre la programación inicial.

Colo Colo y Universidad de Chile disputarán la final de la Liga Femenina, en una definición que fue reprogramada para el sábado 6 de diciembre en el estadio Bicentenario La Florida (inicialmente se jugaría un día antes).

Y tras confirmarse el cambio de fecha, la entrenadora del Cacique, Tatiele Silveira, valoró las gestiones del conjunto albo, considerando las seleccionadas que tienen en la Roja.

"Hay que valorar todo el esfuerzo del club, ganamos un día más, que será importante para las chicas. Claro que ideal no es, pero vamos a trabajar con la fecha que tenemos y esperamos que las chicas vuelvan al 100", expresó la DT.

Además, resaltó a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien conversó con la dirección de la ANFP sobre la programación inicial.

"Aníbal es una persona que está siempre muy cerca, estuvo con nosotros en la Copa Libertadores todo el tiempo. Nos sentimos importantes y valoradas a través de la figura del presidente. Espero que sea un ejemplo para el fútbol femenino de Chile", destacó Silveira.