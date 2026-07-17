El recado que recibió Carlos Palacios tras su regreso a las canchas en Boca

Futbol, Chile vs Bolivia. Primera rueda, clasificatorias al Mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Carlos Palacios es fotografiado durante el partido de la primera rueda de las eliminatorias al mundial de 2026 contra Bolivia disputado en el - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 17 Jul. (ATON) -

Rodolfo Arruabarrena, entrenador del conjunto xeneize, se mostró satisfecho con el nivel exhibido por el chileno pero le advirtió que debe mantener su desempeño para tener minutos en el equipo.

Más de siete meses tuvieron que pasar para que el mediocampista nacional Carlos Palacios dejara atrás una compleja lesión y volviera a sumar minutos con Boca Juniors en la victoria por 2-0 sobre Sarmiento de Junín por la Copa Argentina.

Aunque ingresó en el 73' con el partido prácticamente cerrado, el desempeño del chileno fue elogiado por el entrenador del cuadro xeneize, Rodolfo Arruabarrena, quien también alabó a su compañero Kevin Zenón.

"Tanto él como Charlie han hecho una buena pretemporada. Son chicos que técnicamente no los voy a descubrir: son buenos. Tratamos de ubicarlos en algunas situaciones". partió señalando el "Vasco" en conferencia de prensa.

El ex lateral izquierdo agregó que "Kevin siempre ha rendido más por la izquierda, en este último tiempo lo trabajamos por la derecha. Entró bien en el amistoso, hoy también y tuvo esa situación. Los dos están bien, ojalá aprovechen los momentos con el transcurso del tiempo".

Por último, el otrora futbolista de Villarreal y Universidad Católica, entre otros equipos, lanzó una advertencia tanto para el criollo como para su otro pupilo. "Kevin y Charlie tendrán que seguir trabajando. Van a tener oportunidades. Siempre les he dicho: que sea yo el malo de la película que no los pone", cerró.