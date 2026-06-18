La U recibe a O'Higgins en busca de dar un gran salto en el Campeonato Nacional

Futbol, Universidad de Chile vs Audax Italiano Fecha 6, Copa de la Liga 2026. El equipo de Universidad de Chile son fotografiados durante el partido de copa de la liga por el grupo D contra Audax Italiano disputado en el estadio Nacional en Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 18 Jun. (ATON) -

Azules y celestes se enfrentan este jueves, a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, por el partido pendiente de la 13° fecha del certamen.

La primera rueda del Campeonato Nacional 2026 se cerrará oficialmente este jueves. Es que Universidad de Chile y O'Higgins se pondrán al día cuando se enfrenten a las 20:00 horas en el Estadio Naciona, por el partido pendiente de la 13° fecha del certamen.

El cuadro azul ese encuentra estancado en la mitad de la tabla, en el noveno lugar con 21 puntos, por lo que un triunfo en esta jornada le significaría dar un gran salto hasta el tercer lugar.

La oncena que mandaría a la cancha el técnico Fernando Gago sería con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero; Ignacio Vásquez y Eduardo Vargas.

En tanto, O'Higgins se ubica en el décimo casillero, con 20 unidades, y llega con una negativa racha de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, tras dos derrotas y un empate.

La probable formación del elenco celeste sería con Omar Carabalí; Cristian Morales, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Martín Sarrafiore; Francisco González, Arnaldo Castillo y Joaquín Tapia.