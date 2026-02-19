El reclamo de DT de O'Higgins por partido ante Colo Colo tras triunfo ante Bahía

Futbol, O’Higgins vs Esporte Clube Bahia, Segunda Fase, Conmebol Libertadores 2026 El entrenador de O’Higgins Lucas Bogavlio es fotografiado durante el partido de Conmebol Libertadores contra Esporte Clube Bahia disputado en el Estadio Codelco El - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 19 Feb. (ATON) -

Lucas Bovaglio se quejó por el poco tiempo que tendrá su escuadra para preparar el duelo de este sábado frente al Cacique por el Campeonato Nacional.

O'Higgins golpeó primero a Bahía por Copa Libertadores. En su regreso al torneo continental, el cuadro celeste se impuso por un ajustado 1-0 en el estadio El Teniente de Rancagua, por la ida de la llave de segunda fase previa del certamen.

Eso sí, el conjunto rancagüino no tendrá mucho tiempo para celebrar la victoria, debido a que el sábado recibirá a Colo Colo por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.

Frente a esto, el técnico del elenco de la Sexta Región, Lucas Bovaglio, adelantó que piensa dosificar de cara al cotejo ante el Cacique, pensando en la revancha de la próxima semana frente a Bahía en Brasil.

"En el medio tenemos a Colo Colo, muy poco tiempo de recuperación. Veremos mañana (jueves) en la mañana, cuando nos reencontremos con los muchachos, cómo están", expresó el DT.

"La verdad es que cuando empiezas a jugar tan seguido tienes que tomar decisiones muy finas, y bueno, las tomaremos seguramente hasta el día viernes, en el entrenamiento, para ver cómo están y cuál va ser el equipo que vamos a presentar el sábado", añadió.

Por último, Bovaglio se quejó por el poco tiempo entre un partido y otro: "La preparación del partido va a ser muy poca, casi nula, pero tenemos un rival como Colo Colo, que eso invita y nos desafía para buscar nuevamente un triunfo en casa. No tengo dudas de que el sábado vamos a ir en búsqueda de esa victoria".