Los reclamos en Ñublense contra polémico arbitraje en derrota ante la UC

Futbol, Nublense vs Universidad Catolica Quinta fecha, campeonato Nacional Liga de Primera 2026. El equipo de Universidad Catolica es fotografiado durante el partido de primera division disputado en el estadio Nelson Oyarzun de Chillan, - MAURICIO ULLOA/SANTIAGO 2026 via PHOTOSPORT

Santiago 2 Mar. (ATON) -

El técnico Juan José Ribera y el portero Nicola Pérez dispararon contra el juez Fernando Véjar por sus decisiones en la derrota frente a los cruzados en Chillán.

Ñublense sufrió una dura derrota al caer en Chillán por 2-1 frente a Universidad Católica, por el cierre de la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026.

El cotejo tuvo un polémico arbitraje de Fernando Véjar, quien anuló expulsiones a Gary Medel y Branco Ampuero, echó a Pablo Calderón y cobró dos penales, uno de ellos al portero local Nicola Pérez por falta sobre Fernando Zampedri.

Todas estas acciones hicieron explotar el técnico de los Diablos Rojos, Juan José Ribera, quien expresó en TNT Sports: "Yo una vez felicité a Fernando Véjar por sostener su postura dentro de la cancha, donde se vive el fútbol diferente a estar sentado viendo una televisión. Hoy resulta que no mantuvo ninguna decisión. El VAR le cambió todo y me parece exagerado. Una cosa es revisar jugadas finas y otra es que ninguna determinación del árbitro principal sea sostenida".

En tanto, sobre el penal de Pérez, comentó: "El partido estaba caliente, nos jugábamos mucho. Entiendo que el VAR es importante, pero el árbitro debe vivir y sentir lo que pasa en el campo. Hoy se demoraron mucho en cada revisión y eso le quitó fluidez al juego".

Por su lado, Pérez lanzó: "Todavía no entiendo los criterios de los árbitros. Nosotros a veces nos equivocamos, ellos se equivocan, pero todavía no lo entiendo. Es una situación arriesgada, pero totalmente en disputa del balón. En ningún momento voy con intención de lastimar ni perjudicar al compañero".

"Me cobraron un penal cuando me dijo en el momento, y después en la repetición de la jugada, que toqué el balón primero y que fue un rebote donde voy con la plancha. Esas cosas yo no las entiendo. Quizás hubiéramos perdido igual, pero los criterios no los voy a entender jamás. Me voy con bronca", sentenció.