Recuerda la programación de Tabilo para desafiar al 6 del mundo en Roland Garros

Chile.- Tabilo tiene programación para desafiar a nueva joya francesa en Roland Garros - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 1 Jun. (ATON) -

El chileno enfrenta este lunes al canadiense Felix Auger-Aliassime, cuarto cabeza de serie, por los octavos de final del Grand Slam parisino.

Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) volverá este lunes a la acción en Roland Garros, donde disputa por primera vez en su carrera los octavos de final en un Grand Slam.

Tras derrotar el sábado a la joya francesa Moise Kouamé (318°), el chileno desafiará en esta jornada al canadiense Felix Auger-Aliassime, 6 del planeta y cuarto cabeza de serie en el major parisino.

El encuentro fue programado para el tercer turno del Court Philippe Chatrier, la cancha más importante, cuya acción arrancó a las 05:00 horas chilena. De esta manera, el cotejo del nacional comenzará no antes de las 9:30 horas de nuestro país.

"Jano" ya enfrentó al canadiense una vez. Fue en el Masters 1000 de Shanghai 2025, sobre pista dura, con triunfo para el norteamericano por un doble 6-3.

En caso de dar el batacazo, Tabilo avanzará a cuartos de final y chocará con el vencedor de la llave entre el italiano Flavio Cobolli (14°) y el estadounidense Zachary Svajda (85°).