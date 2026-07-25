Archivo - Chile.- Lucas Assadi tendría "conversaciones avanzadas" para dejar la U por Coquimbo - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 25 Jul. (ATON) -

Gonzalo Reyna presentó molestias físicas en el entrenamiento.

Gonzalo Reyna fue el primer refuerzo de Universidad de Chile para la segunda parte del año.

El atacante argentino fue una solicitud especial del entrenador Fernando Gago, quien lo dirigió en Racing, y se esperaba que pudiese debutar este domingo ante Audax Italiano (17.30 horas) en el estadio Bicentenario de La Florida en la fecha 16 de la Liga de Primera.

Pero no podrá ser.

Ello porque Reyna presentó molestias físicas durante el entrenamiento de la U el viernes, razón por la cual no sería incluido en la nómina que enfrentará a los itálicos.

El que sí estaría en las convocatorias es el volante Lucas Assadi quien no fue considerado por Gago en los últimos encuentros pero que ahora sí está en las condiciones físicas exigidas por el DT para ser considerado como opción en el equipo.