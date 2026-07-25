Refuerzo de la U para el segundo semestre no habría pasado los exámenes médicos

Archivo - Chile.- "No tengo dudas de que Valentín Gauthier puede rendir en la U" - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 25 Jul. (ATON) -

El defensa uruguayo Valentín Gauthier, quien arribó este jueves al país, sufrió un revés en las pruebas de rigor, peligrando su llegada al conjunto laico.

Tras la presentación del volante argentino Gonzalo Reyna, en Universidad de Chile parecía todo listo para anunciar al defensa uruguayo Valentín Gauthier como su flamante nueva incorporación para el segundo semestre.

El central llegó el jueves a nuestro país pensando que a la brevedad podía firmar con el Romántico Viajero, pero según radio ADN el futbolista no pasó los exámenes médicos debido a un problema en su tobillo que arrastraba desde su etapa en el Club León de México.

Aun cuando este inconveniente haría peligrar el arribo del zaguero, desde el conjunto universitario llamaron a la calma y afirmaron que todavía podía concretarse el fichaje.

Cabe recordar que el elenco laico arranca mañana su participación en la segunda rueda de la Liga de Primera visitando a Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida.