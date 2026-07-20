Regreso de Jordhy Thompson a Colo Colo dependería de Diego Valdés

Archivo - Chile.- Aseguran que Jordhy Thompson se acerca para regresar a Colo Colo - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 20 Jul. (ATON) -

El joven delantero todavía interesaría al Cacique, aunque su llegada se definiría cuando esté todo listo con el volante, quien es la gran obsesión del técnico Fernando Ortiz.

Parecía que el regreso de Jordhy Thompson a Colo Colo en esta segunda parte de la temporada 2026 había quedado descartado después de los problemas con el Orenburg de Rusia al ser multado por el club por no presentarse a la intertemporada.

Sin embargo, el joven delantero todavía interesaría al Cacique, aunque su llegada dependería de Diego Valdés, quien es la gran obsesión del técnico de los albos, Fernando Ortiz.

El volante nacional todavía no lograr destrabar su salida de Vélez Sarsfield y esa situación afectaría al atacante, según informaron desde ESPN.

Todo está en stand by (pausa) porque la gran prioridad de Blanco y Negro es sellar a Diego Valdés , aseguraron desde el citado medio.

De ahí en adelante, cuando esté todo listo con el jugador de 32 años, (la idea) es ir por los servicios de Jordhy Thompson , añadieron.