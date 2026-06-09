Chile.- La traba que frena la realización de la Copa Intercontinental en Valparaíso - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 9 Jun. (ATON) -

El cuadro caturro disputará la definición de la Copa Intercontinental ante los merengues tras consagrarse campeón de la Copa Libertadores Sub 20.

Gracias a su histórico título en la Copa Libertadores Sub 20, Santiago Wanderers se ganó el derecho a disputar la final de la Copa Intercontinental ante el poderoso Real Madrid.

Eso sí, se estaba a la espera de la oficialización de la sede para la definición entre caturros y merengues. Sin embargo, el presidente del Decano, Reinaldo Sánchez, confirmó que el cotejo se jugará en la Quinta Región.

"La final Intercontinental se jugará en Valparaíso (Estadio Elías Figueroa), es algo que está definido. Definitivamente se juega acá y eso me pone contento. Para mí es un regalo a Valparaíso. Las otras ciudades ya tienen demasiados regalos, todas han progresado y Valparaíso se ha ido quedando con los años", reconoció el timonel del conjunto porteño en conversación con La Estrella.

Sobre el día y la hora de la definición, sostuvo: "Dentro de los próximos días se debería saber, pero yo quedé feliz con la noticia, y especialmente por los cabros, que son un producto de Wanderers, son nuestros propios jugadores y hay que darles todas las oportunidades que se merecen".

Además, el ex presidente de la ANFP manifestó su felicidad por el buen momento de las nuevas generaciones del club: "Después de ese partido con Colo Colo en Mantagua (por semifinales del torneo nacional Sub 20 del 2025) me di cuenta que los chicos tenían calidad, por algo les hice contrato a todos. Siempre voy a preferir que jueguen ellos, porque ya le ganaron a argentinos, uruguayos y brasileños dos veces, así que acá creo que van a ser capaces de replicarlo".

Por lo mismo, Sánchez aseguró que no saldrán con todo a buscar refuerzos en el mercado invernal de fichajes: "Tenemos 38 jugadores profesionales, cinco arqueros y un presupuesto muy ajustado".