Reinaldo Sánchez estalló tras perder localía ante el Madrid por Intercontinental

Valparaiso, 22 de marzo 2026 Hinchas de Santiago Wanderers miran la final de la Copa Libertadores Sub 20 2026, entre Santiago Wanderers y Flamengo, en una pantalla gigante ubicada en Plaza Victoria Sebastian Cisternas/Photosport Valparaiso, march 22, - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Santiago 8 Jul. (ATON) -

El presidente y controlador de Santiago Wanderers apuntó a las autoridades chilenas después de que este miércoles se oficializara que la definición se disputará en el estadio Santiago Bernabéu.

En Santiago Wanderers estaban ilusionados con albergar en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso el partido frente al Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub 20. Sin embargo, este miércoles se oficializó que finalmente la definición se disputará en el Santiago Bernabeu el próximo 19 de septiembre.

La noticia cayó como un balde de agua fría para el cuadro porteño y Reinaldo Sánchez, presidente y controlador del Decano, estalló y apuntó a las autoridades chilenas.

"El tiempo nos dio la razón de la peor manera, el partido histórico entre Santiago Wanderers y el Real Madrid no se va a jugar en Valparaíso, en gran medida debido al escaso apoyo a la industria del fútbol y la negación constante de permitirle a los clubes la organización espectáculos deportivos masivos de calidad, por parte de las Delegaciones Presidenciales, y particularmente en la nuestra", expresó el timonel en un comunicado oficial.

"Nos cansamos de rebotar contra un muro burocrático (...) La solución de la autoridad siempre es la misma y la más fácil: prohibir y cerrar las puertas en lugar de hacer su trabajo y dar seguridad", añadió.

Además, el directivo enfatizó en que "se preocuparon para darle una fiesta a los wanderinos, pero no queda otra opción que dar vuelta la página".

Por último, Sánchez agradeció las gestiones hechas por la Ministra del Deporte, Natalia Duco, y aseguró: "Nos consta que hizo todo lo posible para mantener el evento en Valparaíso".