Relator argentino por Diego Valdés: "Qué bien que juega el 10 de Vélez"

Santiago 9 Feb. (ATON) -

Pablo Giralt, a través de su cuenta de X, también se rindió ante el volante chileno por su destacada actuación en el triunfo ante Boca Juniors.

Con si destacada actuación en el triunfo de Vélez Sarsfield ante Boca Juniors, donde brilló con dos asistencias, Diego Valdés dejó a todos encandilados en Argentina.

El volante chileno se llenó de elogios y ni siquiera el destacado relator trasandino Pablo Giralt quedó fuera, quien a través de su cuenta de X alabó al nacional.

El narrador resaltó las "dos asistencias y manejo total de los tiempos" del criollo. Luego, añadió "qué bien que juega el 10 de Vélez".

La publicación se llenó de mensajes como: "Lo que jugó ayer, por favor. Fue un recital del fútbol", "este es un crack" o "estando sano es sin exagerar de los mejores 5 de América como número 10".

Ahora Valdés y Vélez Sarsfield se preparan para visitar este viernes a Defensa y Justicia, a las 22:15 horas de nuestro país.