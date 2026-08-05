Representante de Ortiz despejó dudas sobre su continuidad en Colo Colo

Chile.- Aseguran que Fernando Ortiz despertó interés del Tigres de México - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Santiago 5 Ago. (ATON) -

Gastón González le restó importancia a los presuntos sondeos desde México por el entrenador y confirmó su permanencia en el Cacique, al menos por lo que resta de año.

Al margen del ruido mediático que ha significado la contratación del portero caboverdiano Vozinha, en Colo Colo se sorprendieron ante los rumores de que Tigres de México tenía en carpeta al director técnico del cuadro popular, Fernando Ortiz.

Sin embargo, el representante del adiestrador argentino, Gastón González, hizo un llamado a la calma y confirmó la continuidad del estratego para lo que resta de 2026.

"Fernando está muy contento en Colo Colo y totalmente enfocado en salir campeón. Hoy no existe otro objetivo y cualquier conversación sobre su futuro quedará para cuando finalice su contrato en diciembre de 2026", aclaró el empresario en conversación con AS Chile.

Sobre las especulaciones que surgieron en la prensa azteca, el agente afirmó que "es normal que, por la exposición de Colo Colo y la campaña que ha realizado el equipo, existan consultas desde México y otras ligas competitivas".

De todas maneras, González insistió en que "la respuesta de Fernando siempre ha sido la misma: su prioridad es Colo Colo y no analizará ninguna alternativa hasta terminar la temporada".