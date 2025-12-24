Representante de Renato Paiva reveló los motivos que frenaron su llegada a la U

Futbol, Universidad de Chile vs Botafogo. Fase de grupos, Copa Libertadores 2025. El entrenador de Botafogo Renato Paiva es fotografiado durante el partido de copa libertadores por el grupo A contra Universidad de Chile disputado en el estadio Nacional - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 24 Dic. (ATON) -

Mohamed Afzal reconoció que el presupuesto fue la primera barrera, mientras que el gerente deportivo de los azules le comunicó "problemas del presidente" y falta de aprobación del directorio para cerrar un acuerdo.

Parece ser cuestión de horas para que Francisco Meneghini sea oficializado como nuevo entrenador de Universidad de Chile de cara a la próxima temporada y tras la salida de Gustavo Álvarez.

Sin embargo, "Paqui" no era el principal candidato para arribar a la banca, pues hasta hace poco el nombre del portugués Renato Paiva corría con ventaja, pero se esfumó.

Tras quedar descartado, el representante del estratego luso, Mohamed Afzal, reconoció que el presupuesto fue la primera barrera.

"Renato Paiva no llegó a Universidad de Chile por un tema financiero. El técnico pedía entre 1,5 y 1,3 millones de dólares por temporada, mientras que Universidad de Chile llegaba hasta 1,1 millones. Pero, en general, estábamos muy cerca en las cifras. Renato estaba muy entusiasmado con llegar a un club grande. Tenía un proyecto deportivo que agradó mucho al equipo chileno", expresó el agente a La Tercera.

"Nosotros teníamos negociaciones muy avanzadas. A partir del sábado, no tuvimos más noticias de Universidad de Chile. Hablé con Manuel Mayo y me dijo que el presidente había tenido algunos problemas, en realidad, no sé de qué tipo", añadió el empresario.

Por último, Afzal agregó: "Me habló también de que la nueva comisión directiva no estaba en condiciones de aprobar el proyecto, así que nosotros tampoco insistimos".