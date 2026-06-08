Representante de Romero reveló los planes de la U con el volante paraguayo

Futbol, Universidad de Chile vs Audax Italiano Fecha 6, Copa de la Liga 2026. El jugador de Universidad de Chile Lucas Romero, centro, celebra su gol durante el partido de copa de la Liga por el grupo D contra Audax Italiano disputado en el estadio - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 8 Jun. (ATON) -

Regis Marques insistió en que ha recibido ofertas desde México por el mediocampista y el elenco laico ya tomó una decisión al respecto.

Crecen los rumores sobre la inminente salida de Lucas Romero, mediocampista de Universidad de Chile, que arribó al conjunto laico en calidad de cedido por Recoleta FC de su natal Paraguay hasta final de año.

El representante del futbolista, Regis Marques, insistió en que ha recibido ofrecimientos desde México por el jugador, quien ha tenido una campaña irregular con la camiseta azul.

"El club mexicano (presuntamente el FC Juárez) así como están las cosas va a comprar el pase de Lucas Romero. También un equipo de Brasil lo quiere", afirmó en agente en conversación con Fútbol a lo Grande de radio Monumental del país guaraní.

Frente a esta situación, el Romántico Viajero tomaría una decisión estratégica con el volante. "La verdad que la U va ejercer la opción de compra que tiene con Recoleta y después vender a Lucas, si llega la propuesta que estamos cerca de que salga todo", explicó el empresario.

De todas formas, Marques remarcó que "Lucas está contento en la U, más allá del último partido, pero si llega un propuesta mejor será importante una salida del jugador".

Consignar que tras quedar fuera de la lista de Gustavo Alfaro para el Mundial, Romero ha estado teniendo un poco más de protagonismo en el cuadro estudiantil y ayer marcó un golazo en el empate a dos con Audax Italiano por Copa de la Liga.