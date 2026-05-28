La resolución del Tribunal tras pelea entre jugadores de UC y Colo Colo

Futbol, Universidad Catolica vs Colo Colo. Fecha 13, Liga de Primera 2026. El arquero de Universidad Catolica Vicente Bernedo, izquierda, es fotografiado tras el partido de la Liga de Primera contra Colo Colo disputado en el Claro Arena de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 28 May. (ATON) -

El organismo de la ANFP publicó el miércoles la resolución después de que el juez José Cabero apuntara a jugadores cruzados y albos de protagonizar la gresca al término del clásico.

El clásico donde Colo Colo derrotó a Universidad Católica en el Claro Arena, por la 13° fecha del Campeonato Nacional, culminó con una pelea protagonizada por cuatro jugadores de ambos cuadros, según consignó en su informe el juez José Cabero en su informe arbitral.

Por el lado de los cruzados fueron Vicente Bernedo y Daniel González, mientras que por el lado del Cacique Joaquín Sosa y Javier Méndez.

Todos ellos estaban a la espera de la resolución del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que el miércoles confirmó que los cuatro jugadores fueron citados para la próxima semana.

De esta manera, ninguno recibió una suspensión provisoria, por lo que podrán jugar en la 14° fecha del Campeonato Nacional que se disputará este fin de semana, donde Colo Colo visitará a Deportes La Serena y Universidad Católica hará lo propio ante Huachipato.

Eso sí, el volante albo Tomás Alarcón recibió una fecha de suspensión por su expulsión tras doble amonestación, mientras que a Leandro Hernández no se le contabilizó la tarjeta amarilla que recibió en el cotejo.