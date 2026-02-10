La respuesta de Colo Colo frente a sanción de FIFA por fichaje de Javier Correa

Chile.- Prensa argentina y supuesto interés de Boca por Correa: "Le bajaron el pulgar" - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 10 Feb. (ATON) -

En el Cacique habría tranquilidad ante la denuncia realizada por Estudiantes de La Plata por una supuesta deuda por la transferencia del delantero y habrían apelado al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Colo Colo enfrenta un nuevo problema en este inicio de 2026, pues el Cacique fue sancionado por la FIFA por una millonaria deuda con Estudiantes de La Plata por el fichaje de Javier Correa a mediados de 2024.

El cuadro argentino argumenta que le deben una cuota de la transferencia del delantero, por lo que decidió ir al ente rector del balompié mundial para exigir que Blanco y Negro le pague lo adeudado.

Sin embargo, en el conjunto de Macul habría tranquilidad, pese a la denuncia que realizó el elenco "pincharrata" por el atacante.

Según dio a conocer el sitio partidario DaleAlbo, desde el equipo popular les aseguraron que la deuda es un caso antiguo y que se encuentran al día en los pagos, por lo que habrían apelado al TAS.

"Se trataría de un conflicto antiguo. Desde el interior del club aseguran que el caso está siendo apelado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), argumentando que el pago por la compra del pase del futbolista fue realizado íntegramente dentro de los plazos establecidos", publicó el citado medio.