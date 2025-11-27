La respuesta de Daniel Garnero por demora en renovaciones de Zampedri y Medel

Futbol, Universidad Catolica vs Palestino Fecha 28, Liga de primera 2025. El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero es fotografiado durante un partido de la liga de primera disputado en el estadio Claro Arena de Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 27 Nov. (ATON) -

El técnico de Universidad Católica fue consultado por la situación de ambos referentes y anticipó el crucial duelo de este domingo ante Huachipato en Talcahuano.

Si bien en Universidad Católica están enfocados en el partido de este domingo ante Huachipato en Talcahuano, crucial por el cupo del Chile 2 para la Copa Libertadores 2026, en el cuadro cruzado también piensan en las renovaciones de dos referentes como son Fernando Zampedri y Gary Medel.

Por eso, en la conferencia de prensa de este jueves el técnico del conjunto de la franja, Daniel Garnero, fue consultado por la demora en las negociaciones de renovación de ambos jugadores.

"Yo no me puedo desenfocar del sábado. Necesitamos a Gary, a Fernando y al resto de los muchachos de la mejor manera, enfocados en un partido difícil que vamos a tener donde tenemos la suerte, la posibilidad de depender de nosotros. Así es que lo único que quiero es que Fer (Zampedri) y Gary (Medel) estén enfocados en el fin de semana", comenzó diciendo el DT argentino.

"Ojalá Fer haga dos goles, ojalá Gary haga un gran partido, que nos dé ese orden y equilibrio que acostumbra a darnos en el medio, y que el equipo venga triunfante para Santiago. Eso es lo más importante. Después vamos a tener tiempo para hablar de lo que venga más adelante", añadió.

Además, resaltó: "La verdad es que tener a la gran mayoría disponible, siendo poquitos, es lo mejor que nos puede pasar. Llegar a esta instancia decisiva del torneo con nuestra mejor versión y con nuestros mejores futbolistas nos da esa cierta tranquilidad, que dura nada hasta que empieza el partido, pero es importante. Es importante que el equipo agarre confianza, seguridad, con resultados y con la misma alineación, eso ayuda un montón".

Por último, sobre el conjunto acerero, Garnero sostuvo: "Vamos a tener un rival muy difícil delante nuestro. Tenemos que estar muy bien si queremos traernos los tres puntos. Es un equipo que tiene muy buena intención de juego, tiene a su goleador en un gran momento, son locales, están aspirando a entrar a torneos internacionales, o sea que va a ser un partido muy importante. Obviamente que a medida que se va acercando el final, todos terminan siendo aún más definitorios".