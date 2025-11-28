La respuesta del DT de Coquimbo ante comparación con club modelo de Sudamérica

Futbol, Coquimbo Unido vs Union La Calera. Fecha 26, Liga de Primera 2025. El entrenador de Coquimbo Unido Esteban Gonzalez es fotografiado durante el partido de primera division contra Union La Calera disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 28 Nov. (ATON) -

Un periodista comparó al cuadro "pirata" con Independiente del Valle de Ecuador por su formación de futbolistas y su gran capacidad de venta y el técnico del conjunto aurinegro no quedó indiferente.

No caben dudas de que Coquimbo Unido fue por lejos el mejor equipo de este 2025, pues el cuadro "pirata" se consagró campeón de Primera División del fútbol chileno a falta de cuatro fechas del final.

Tras su histórico logro, el conjunto nortino ha recibido diversos elogios y en las últimas horas fue comparado con uno de los clubes modelos del continente como es Independiente del Valle de Ecuador, debido a su formación de futbolistas y su gran capacidad de venta.

El periodista de DSports Chile Rodrigo López realizó un paralelo entre ambos elencos y el técnico del conjunto aurinegro, Esteban González, le dio la razón.

"Hiciste un muy buen análisis, el equipo y la institución han crecido muchísimo. Ya con el complejo inmediatamente das un salto de calidad. Tiene todo para poder competir y prepararse de la mejor manera posible. Como cuerpo técnico intentamos usar todos los recursos que nos brinda el club. Es muy importante que el fútbol joven esté a la par con el proyecto del primer equipo. Sabemos que en esta tierra hay mucho jugador que se puede promover al primer equipo", expresó el DT en el programa De Fútbol Se Habla Así.

"Martín Mundaca, Sebastián Cabrera, que tiene un poco más de edad pero se formó en el club, Sebastián Galani, Cristián Zavala, Benjamín Chandía", sostuvo el estratego sobre los jugadores surgidos en el puerto.

Por último, González sostuvo: "Es un lindo proyecto, una hoja de ruta que nosotros diseñamos en la parte de alto rendimiento en el primer equipo. Nos permitió crear una planificación estratégica y avanzar desde ahí".