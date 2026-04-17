La respuesta de DT de A. Mineiro sobre por qué no le da minutos a Román

Chile.- La emoción de Iván Román tras marcar su primer gol en el Brasileirao - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 17 Abr. (ATON) -

El joven defensa chileno no está siendo considerado en el cuadro brasileño por el técnico Eduardo Domínguez.

Iván Román vive un complicado presente en Brasil, pues el joven defensa chileno no está siendo considerado en el Atlético Mineiro por el técnico Eduardo Domínguez.

El seleccionado nacional ya lleva cinco partidos sin jugar y en los dos últimos cotejos ni siquiera fue citado por el estratego.

Tras la victoria del cuadro brasileño por 2-1 a Juventud de Uruguay por la Copa Sudamericana, el adiestrador fue consultado por la situación del zaguero.

"¿Cuántos jugadores cambiamos hoy? Dos o tres. No hubo mucha variación y no va a haber mucho más, entonces... ¿Quién tiene que modificar? No hablamos de un jugador, hablamos de un todo, de un equipo, y lo que menos me preocupa es la individualidad", comenzó diciendo el DT.

"No es que Iván no me preocupe, es que me ocupan todas las otras situaciones. Si empiezo a hablar de individualidades, tengo que hablar de por qué juega este, por qué juega el otro... Es eso", añadió.