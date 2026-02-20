La respuesta de Fabián Hormazábal sobre las críticas a Meneghini

Futbol, Palestino vs Universidad de Chile Fecha 3, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Fabian Hormazabal, centro, disputa el balon contra Dilan Zuniga de Palestino durante un partido de primera disputado en el estadio Municipal de - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 20 Feb. (ATON) -

El defensa del cuadro azul abordó el mal inicio de temporada del club, que en tres fechas del Campeonato Nacional no ha podido conseguir la victoria.

Van tres fechas del Campeonato Nacional 2026 y Universidad de Chile no ha podido ganar, pues el cuadro azul resignó empates frente a Audax Italiano y Palestino y una derrota ante Huachipato.

El irregular comienzo del conjunto estudiantil tiene tambaleando de entrada el trabajo del técnico Francisco Meneghini. Sin embargo, el defensa Fabián Hormazábal, manifestó su confianza de revertir rápidamente el mal momento.

"Sabemos que no fue el inicio que todos esperábamos, pero confiamos en el trabajo que estamos haciendo y esperamos demostrarlo este fin de semana", reconoció el zaguero tras conversar con los medios en un evento desarrollado por Adidas.

Consultado sobre las cosas a mejorar, respondió: "Creo que más que corregir, tenemos que trabajar. Cuando estamos en momentos así, el trabajo es la única forma que te va a sacar de ahí. Claramente hay que ganar. La presión que tiene estar en un equipo como la U la hemos sabido llevar en estos años. Debemos estar tranquilos, jugar a lo que juega la U y a lo que veníamos haciendo".

Por último, sobre los cuestionamientos a Meneghini, sostuvo: "Obviamente el cuestionamiento va de la mano de los resultados. No hemos tenido los resultados esperados, pero estamos muy bien, trabajando de buena forma, y esperemos que se vea reflejado en la cancha".