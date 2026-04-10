La respuesta de Fernando Gago ante las bajas sensibles de la U

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes La Serena Fecha 8, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad de Chile Fernando Gago es fotografiado durante el partido de la Liga de primera realizado en el estadio Nacional de Santiago, - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 10 Abr. (ATON) -

El técnico del cuadro azul se refirió a la situación de Juan Martín Lucero y Charles Aránguiz y también sobre la operación de Octavio Rivero.

Juan Martín Lucero y Charles Aránguiz han sido dos bajas sensibles en Universidad de Chile en esta primera parte de la temporada 2026, pero ambos jugadores ya alistan su regreso.

En ese sentido, el técnico de los azules, Fernando Gago, se refirió a la situación de los dos jugadores durante la conferencia de prensa de este viernes.

"Lucero está en lo último de su proceso de recuperación, así que está muy bien. Charles también está en el último proceso de la recuperación. La semana que viene podría empezar a incorporar algunos entrenamientos", expresó el entrenador argentino.

"Yo siempre soy muy claro con cada jugador que viene de una lesión: cuando el futbolista se recupera, trato de que no se vuelva a lesionar nunca más. Entonces, hay que ver el día a día. No tengo un plazo específico", añadió el trasandino.

Además, el estratego se refirió a la operación de Octavio Rivero y fue categórico ante la opción de ir al mercado para buscar otro delantero: "En estos momentos no me corresponde hablar de refuerzos cuando hay jugadores en el vestuario. Respecto a la operación de Octavio, es un proceso donde deberá tener paciencia y tendrá que recuperarse lo más rápido posible para poder estar en el campo de juego".

Por último, sobre el duelo del domingo frente a Ñublense, Gago sostuvo: "Creo que será un partido intenso, sabiendo lo que puede proponer el rival y lo que nosotros vamos a querer hacer. Necesitamos la victoria e iremos a buscarla desde el juego".