La respuesta de Fernando Gago ante diferencia de 13 puntos con Colo Colo

Futbol, Union La Calera vs Universidad de Chile Fecha 5, Copa de la Liga 2026 El entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago, es fotografiado, durante el partido de Copa de la Liga disputado en el estadio Nicolas Chahuan de La Calera, - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 29 May. (ATON) -

El técnico de Universidad de Chile habló en la previa del duelo de este sábado ante Deportes Concepción, por la 14° fecha del Campeonato Nacional.

Después de no jugar el fin de semana pasado, Universidad de Chile se alista para volver a la acción por el Campeonato Nacional este sábado, cuando reciba a Deportes Concepción a las 17:30 horas en el Estadio Nacional, por la 14° fecha del certamen.

Este viernes el técnico del cuadro azul, Fernando Gago, dijo esperar aprovechar los días de trabajo sin partidos para así intentar recuperar terreno en la tabla de posiciones.

2Se trabajó mucho lo que necesitábamos, acomodar algunos valores de entrenamiento para encontrar el rendimiento en el año. Hay ilusión por el partido y tratar de hacer lo mejor posible", expresó el DT argentino en conferencia de prensa.

"Se ven los aspectos individuales de cada futbolista y trabajamos varios sistemas que podamos enfrentar para jugar el partido como queremos nosotros", añadió.

Además, sobre la diferencia de 13 puntos con el líder Colo Colo, el estratego trasandino sostuvo: "Tenemos todos los argumentos para pelear el título, quedan un montón de situaciones, es un año muy largo para buscar estar lo más alto posible".

Por último, Gago le bajó el perfil al hecho de que el cuadro azul solamente tenga un nominado a la Selección chilena con Agustín Arce: "Trabajamos para que el rendimiento del futbolista sea el máximo. Cada jugador desea estar en la Selección, pero después depende del entrenador de qué busque, qué quiera probar, y a partir de ahí sale la lista".