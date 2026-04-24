La respuesta de Fernando Ortiz sobre si Colo Colo irá a buscar otro arquero

Futbol, Colo Colo vs Palestino, campeonato 2026 Fecha 10, Liga de Primera 2026. El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz es fotografiado durante un partido de primera disputado en el estadio Monumental en Santiago, Chile. 19/04/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 24 Abr. (ATON) -

En la conferencia de prensa previa al duelo del domingo ante Universidad de Concepción, el técnico del Cacique fue consultado sobre la emergencia de un portero tras la lesión de Fernando de Paul.

Colo Colo y el técnico Fernando Ortiz recibieron un duro golpe con la grave lesión de Fernando de Paul, portero titular del Cacique y quien se perderá lo que queda de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026.

Por eso, la gran duda es si el cuadro albo irá por un nuevo arquero o si se quedará con las dos opciones que tiene, como son los jóvenes Gabriel Maureira (19 años) y Eduardo Villanueva (21).

En la conferencia de prensa de este viernes, el estratego del conjunto de Macul aclaró que se quedará con esas dos alternativas, por lo menos hasta junio.

"Quiero dejar bien en claro que no voy a buscar ningún jugador que esté libre. Confío 100% en los chicos que están. Cuando me manifesté de que se necesitaba un arquero más, era para lograr una competencia con Fernando, pero desde el momento en que decidimos no incorporar un arquero, yo tengo 100% confianza en los dos chicos que hoy pelean el puesto", expresó el "Tano".

Consultado sobre quién será titular en el arco en el duelo de este domingo como visita ante Universidad de Concepción, respondió: "Mañana (sábado) tomaré esa decisión con el que esté mejor".

Sobre el cotejo ante el Campanil, el DT enfatizó que necesitan mejorar el finiquito en ofensiva: "Es una preocupación y ocupación a la hora de trabajar para concretar las reiteradas ocasiones que tenemos".

Por último, Ortiz se refirió a las críticas de Claudio Aquino por no jugar en su posición: "Es una opinión donde se manifestó de una manera en que uno lo entiende, pero él sabe que donde el entrenador lo requiera dará lo mejor. Se respeta su opinión, pero me da más tranquilidad que él juegue donde yo le indique que lo haga".