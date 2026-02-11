La respuesta de figura de La Calera sobre una posible resta de puntos

Futbol, Union La Calera vs Cobresal. Fecha 2, Liga de Primera 2026. El jugador de Union La Calera Kevin Mendez celebra tras marcar un gol contra Cobresal durante el partido de primera division disputado en el estadio Nicolas Chahuan de La Calera, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 11 Feb. (ATON) -

Kevin Méndez, delantero del cuadro "cementero", resaltó el gran arranque de temporada y se refirió a la acusación de Everton en contra del club.

Con el triunfo por 3-1 ante Cobresal, Unión La Calera se ubicó como uno de los punteros, junto a O'Higgins, del Campeonato Nacional 2026 luego de dos fechas disputadas. Sin embargo, el cuadro "cementero" podría perder esa condición.

Es que el conjunto calerano fue denunciado por Everton de incumplir el reglamento y utilizar seis extranjeros en cancha.

Uno que se refirió al tema fue el delantero Kevin Méndez, figura ante los mineros al marcar un gol y entregar dos asistencias. En conversación con radio ADN, sostuvo: "Hemos hablado internamente con el club. Obviamente los pormenores legales no los sé, pero desde el club nos dicen que Axel Encinas es argentino, sí, pero que llegó a las inferiores. Ya cumplió cierto tiempo en la formativa y por ende no ocupa cupo de extranjero. Quiero creer que este tema el club ya lo tenía previsto".

Sobre la victoria ante Cobresal, comentó: "Creo que salió un partido redondo, pudimos terminar el primer tiempo 3-1. En lo personal también me tocó anotar y asistir, y eso siempre es lindo porque te da confianza".

"Creo que el soporte del equipo es fundamental. Casi siempre, cuando en el fútbol se habla de grandes rendimientos individuales, esos equipos juegan bien o ganan. Eso hace que se destaque la parte individual de cada jugador. Es lo que está pasando ahora: el equipo está muy bien", añadió.

En cuanto a los objetivos para la temporada, recalcó: "El objetivo principal es poder entrar en copas internacionales. Por la experiencia que he tenido en el fútbol chileno, es muy parejo. Mientras más arriba estemos, mucho mejor".